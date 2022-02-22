Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")
Арт. 90167505
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|50.8
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min диаметр, мм
|26
- Кольцевая пила Sparta 70452 с насадками диаметром 26-63 мм служит для создания круглых отверстий с глубиной пропила 2 дюйма. Предназначена для работ по дереву, ДВП, ДСП. Использование пилы не требует особых навыков — ее устанавливают на ручную или электрическую дрель. Инструмент применяется при установке электрических выключателей, систем освещения, прокладке трубопроводов.
Преимущества
- Пила позволяет вырезать отверстия правильной формы — в наборе имеется центрирующее сверло, которое препятствует отклонению инструмента от оси сверления
- Инструмент можно использовать для решения различных задач — в комплект входит 7 полотен диаметром от 26 до 63 мм
- Коронки удобно хранить — для них предусмотрены пазы в держателе