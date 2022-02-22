Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")

Кольцевая пила Sparta 70452 с насадками диаметром 26-63 мм служит для создания круглых отверстий с глубиной пропила 2 дюйма. Предназначена для работ по дереву, ДВП, ДСП. Использование пилы не требует особых навыков — ее устанавливают на ручную или электрическую дрель. Инструмент применяется при установке электрических выключателей, систем освещения, прокладке трубопроводов.

Преимущества