Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")
4.5
2
Найти аналог
Наборы коронок по дереву
    Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")
    Арт. 90167505
    4.5
    2
    Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")

      Кольцевые пилы по дереву Sparta 70452 (26-63 мм, 2")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 90167505
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		50.8
      min диаметр, мм
      		26
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кольцевая пила Sparta 70452 с насадками диаметром 26-63 мм служит для создания круглых отверстий с глубиной пропила 2 дюйма. Предназначена для работ по дереву, ДВП, ДСП. Использование пилы не требует особых навыков — ее устанавливают на ручную или электрическую дрель. Инструмент применяется при установке электрических выключателей, систем освещения, прокладке трубопроводов.

        Преимущества

        • Пила позволяет вырезать отверстия правильной формы — в наборе имеется центрирующее сверло, которое препятствует отклонению инструмента от оси сверления
        • Инструмент можно использовать для решения различных задач — в комплект входит 7 полотен диаметром от 26 до 63 мм
        • Коронки удобно хранить — для них предусмотрены пазы в держателе