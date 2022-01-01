Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
Арт. X131104169
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|кольцо
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Материал
|пластик
- Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385 - повышает герметичность соединений головок горелок TECH TS 9, TECH TS 20, TECH TS 25, их модификаций и аналогов со всеми видами сопел, соответствующих этим моделям горелок. Материал— пластик.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы