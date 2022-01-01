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Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
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Изоляторы
    Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
    Арт. X131104169
    Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
    Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
      Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385
      Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385

      Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131104169

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		кольцо
      Материал
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385 - повышает герметичность соединений головок горелок TECH TS 9, TECH TS 20, TECH TS 25, их модификаций и аналогов со всеми видами сопел, соответствующих этим моделям горелок. Материал— пластик.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы