Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Кольцо для горелки Сварог (TS 9-20-24-25) IGK0006 00000087385 - повышает герметичность соединений головок горелок TECH TS 9, TECH TS 20, TECH TS 25, их модификаций и аналогов со всеми видами сопел, соответствующих этим моделям горелок. Материал— пластик.