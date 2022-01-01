Кольцо уплотнительное Джилекс 075-080-30 ГОСТ 9833-73 М212

Купить кольцо джилекс уплотнительное 075-080-30 гост 9833-73 м212
Кольцо Джилекс уплотнительное 075-080-30 ГОСТ 9833-73 М212 – это запчасть, используемая с целью установки на смену износившимся или пришедшим в негодность деталям. Комплектующие от марки ДЖИЛЕКС характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после того, как их установят вам не придется беспокоиться за производительность и работоспособность: Кольца от ДЖИЛЕКС отличаются высоким качеством. Стоимость, составляющая 80 р. на эту деталь вызвана применением износостойких ресурсов.
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