Кольцо компрес. Stihl MS341 1135 034 3000, Ф47х1.2 мм

Купить кольцо компрес. stihl ф47х1.2 мм ms341 1135 034 3000 Кольцо компрес. STIHL Ф47х1.2 мм MS341 1135 034 3000 – это запчасть, применяемая для установки на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части от компании STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены у вас не будет поводов беспокоиться за производительность и работоспособность: Кольца производства марки STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 571 руб. на представленную комплектующую оправдана использованием долговечных ресурсов.



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