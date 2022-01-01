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Кольцо компрес. Stihl MS341 1135 034 3000, Ф47х1.2 мм
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Кольца
    Кольцо компрес. Stihl MS341 1135 034 3000, Ф47х1.2 мм
    Арт. X3873356

      Кольцо компрес. Stihl MS341 1135 034 3000, Ф47х1.2 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3873356

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Купить кольцо компрес. stihl ф47х1.2 мм ms341 1135 034 3000

        Кольцо компрес. STIHL Ф47х1.2 мм MS341 1135 034 3000 – это запчасть, применяемая для установки на замену пришедшим в негодность или износившимся деталям. Запасные части от компании STIHL характерны высоким ресурсом и устойчивостью к износу: после их замены у вас не будет поводов беспокоиться за производительность и работоспособность: Кольца производства марки STIHL отличаются высоким качеством. Стоимость, которая составляет 571 руб. на представленную комплектующую оправдана использованием долговечных ресурсов.

        Перед приобретением узнайте, обладают ли совместимостью Кольца с моделью вашего оборудования. У вас есть возможность произвести ремонтные работы самолично, но мы предоставляем возможность вам обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: наши специалисты интегрируют Кольца в оборудование.

        Кольцо компрес. STIHL Ф47х1.2 мм MS341 1135 034 3000 у вас есть возможность заказать на сайте нашего интернет-магазина по цене в 571 руб. Для оформления заказа заполните форму на нашем сайте. Мы доставляем продукцию в любой населенный пункт России. В то же время вы можете забрать заказ самостоятельно из розничного магазина «Бигам» в одном из городов присутствия – это не будет вам ничего стоить при любой сумме оформленного заказа. Если вы хотите обратиться по поводу покупки и монтажа в фирменном сервисном центре, обращайтесь по телефону 8 800 555 69 73. Мы предоставляем кольцо компрес. stihl ф47х1.2 мм ms341 1135 034 3000 от поставщиков или же производителя – марки STIHL.