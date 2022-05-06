Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм
Арт. X699145441935804
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|48
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Количество предметов, шт
|1
- Колено разноугловое горизонтальное Эра 612КРП, 60x120 мм - предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом от 3° до 48°.
Преимущества
- В зависимости от выбранного угла одна сторона соединителя подрезается
- C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую
- Изготовлено из белого ABS-пластика