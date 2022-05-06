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Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм
5.0
2
155 ₽
Колена пластиковые для воздуховодов
    Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм
    Арт. X699145441935804
    5.0
    2
    Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм

      Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935804
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		48
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
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