Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 612КРП, 60x120 мм

Преимущества

В зависимости от выбранного угла одна сторона соединителя подрезается

C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую

Изготовлено из белого ABS-пластика

Колено разноугловое горизонтальное Эра 612КРП, 60x120 мм - предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом от 3° до 48°.