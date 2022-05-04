Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП

Преимущества

Изготовлено из пластика

Соединяет два воздуховода под углом от 3° до 48°

Прямое соединение с каналами

Для каналов сечением 60х204 мм

Колено разноугловое горизонтальное Эра 620КРП, 60x204 мм - предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом от 3° до 48°. В зависимости от выбранного угла одна сторона соединителя подрезается. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.