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Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП
5.0
2
350 ₽
Колена пластиковые для воздуховодов
    Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП
    Арт. X699145441935826
    5.0
    2
    Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП

      Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП

      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X699145441935826
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Угол наклона, град
      		48
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Колено разноугловое горизонтальное Эра 620КРП, 60x204 мм - предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом от 3° до 48°. В зависимости от выбранного угла одна сторона соединителя подрезается. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.

        Преимущества

        • Изготовлено из пластика
        • Соединяет два воздуховода под углом от 3° до 48°
        • Прямое соединение с каналами
        • Для каналов сечением 60х204 мм