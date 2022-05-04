Колено горизонтальное для воздуховодов Эра 620КРП
Арт. X699145441935826
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Угол наклона, град
|48
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Количество предметов, шт
|1
- Колено разноугловое горизонтальное Эра 620КРП, 60x204 мм - предназначено для соединения воздуховодов соответствующего сечения под углом от 3° до 48°. В зависимости от выбранного угла одна сторона соединителя подрезается. C каналами соответствующего сечения соединяется напрямую.
Преимущества
- Изготовлено из пластика
- Соединяет два воздуховода под углом от 3° до 48°
- Прямое соединение с каналами
- Для каналов сечением 60х204 мм