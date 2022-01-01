Заказать коленвал emak g 48pk l66150083 Коленвал Emak G 48PK L66150083 представляет собой деталь, применяемая в целях интеграции на замену негодным запасным частям. Детали от Emak выгодно выделяются на фоне конкурентов долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их замены вам больше не придется волноваться за работоспособность и производительность: Коленчатые валы от бренда Emak созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, составляющая 4 220 р. на данную запасную часть объясняется применением износостойких компонентов.



Перед заказом проконсультируйтесь, обладают ли совместимостью выбранные вами Коленчатые валы с моделью вашего оборудования. У вас есть возможность выполнить ремонт самолично, однако мы рекомендуем обратиться в фирменный сервисный центр «Бигам»: наши специалисты встроят Коленчатые валы в технику.



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