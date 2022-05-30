Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
Арт. X3030419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Макс. дальность измерения, м
|10000
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Длина окружности колеса, м
|0.5
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- Измерительное электронное колесо ADA Wheel 50 Digital А00416 помогает измерять расстояния до 1000 м. Один оборот колеса составляет 50 см. Рукоятка легко складывается, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. На ней расположен цифровой дисплей с яркой подсветкой, что дает возможность работать ночью, в тоннелях, закрытых площадках. В памяти устройства можно сохранить до 5 значений. Прибор используется в дорожном строительстве, в ГИБДД, измерении протяженности внешних коммуникаций и т.д.
Преимущества
- Максимальное расстояние: 1000 м
- Память на 5 значений
- Складная ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки
- На ручке есть выемки под пальцы - для уверенного хвата в перчатках
- Выбор единиц измерения и их преобразование (м и ft)
- Прочная конструкция