Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416

Преимущества

Максимальное расстояние: 1000 м

Память на 5 значений

Складная ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки

На ручке есть выемки под пальцы - для уверенного хвата в перчатках

Выбор единиц измерения и их преобразование (м и ft)

Прочная конструкция

Измерительное электронное колесо ADA Wheel 50 Digital А00416 помогает измерять расстояния до 1000 м. Один оборот колеса составляет 50 см. Рукоятка легко складывается, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. На ней расположен цифровой дисплей с яркой подсветкой, что дает возможность работать ночью, в тоннелях, закрытых площадках. В памяти устройства можно сохранить до 5 значений. Прибор используется в дорожном строительстве, в ГИБДД, измерении протяженности внешних коммуникаций и т.д.