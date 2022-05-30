Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
5.0
3
4 990 ₽
Курвиметры
    Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
    Арт. X3030419
    5.0
    3
    Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
    Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
    Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
    Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
      Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
      Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
      Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416
      Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416

      Курвиметр Ada Wheel 50 Digital А00416

      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X3030419
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Макс. дальность измерения, м
      		10000
      Длина окружности колеса, м
      		0.5
      Все характеристики
      4 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Ведро штукатурно-малярное 1082112 (12 л)
      150 ₽
      5.0
      Ведро штукатурно-малярное 1082112 (12 л)
      Ведро штукатурно-малярное 1082116 (16 л)
      190 ₽
      5.0
      Ведро штукатурно-малярное 1082116 (16 л)
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      120 ₽
      5.0
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-0.5-015
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      950 ₽
      5.0
      Рулетка Центроинструмент УЛЬТРА (10 м, 25 мм, каучук, магнитная)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      12 499 ₽
      15 500 ₽
      3.8
      Угловая шлифмашина Makita GA 9020SF
      • -3 001 ₽
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Нитриловые перчатки с твердым манжетом (пара)
      130 ₽
      5.0
      Нитриловые перчатки с твердым манжетом (пара)
      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
      460 ₽
      810 ₽
      4.5
      Рулетка геодезическая Сибртех 31262 (30 м х 13 мм, закрытый корпус)
      • -350 ₽
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      3 399 ₽
      5 350 ₽
      5.0
      Угловая шлифмашина Bosch GWS 700 0.601.3A3.0R0
      • -1 951 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Измерительное электронное колесо ADA Wheel 50 Digital А00416 помогает измерять расстояния до 1000 м. Один оборот колеса составляет 50 см. Рукоятка легко складывается, что обеспечивает удобство хранения и транспортировки. На ней расположен цифровой дисплей с яркой подсветкой, что дает возможность работать ночью, в тоннелях, закрытых площадках. В памяти устройства можно сохранить до 5 значений. Прибор используется в дорожном строительстве, в ГИБДД, измерении протяженности внешних коммуникаций и т.д.

        Преимущества

        • Максимальное расстояние: 1000 м
        • Память на 5 значений
        • Складная ручка обеспечивает удобство хранения и транспортировки
        • На ручке есть выемки под пальцы - для уверенного хвата в перчатках
        • Выбор единиц измерения и их преобразование (м и ft)
        • Прочная конструкция