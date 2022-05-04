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Коллектор Tebo 32x20x4 выхода, синий 015091214
5.0
2
770 ₽
Коллекторы и коллекторные группы
    Коллектор Tebo 32x20x4 выхода, синий 015091214
    Арт. X169138205
    5.0
    2
    Коллектор Tebo 32x20x4 выхода, синий 015091214

      Коллектор Tebo 32x20x4 выхода, синий 015091214

      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X169138205
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Tebo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.36
      Рабочее давление, бар
      		20
      Все характеристики
      770 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коллектор TEBO 32x20x4 синий - предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по полипропиленовым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Ручки синего цвета.

        Преимущества

        • Межосевое расстояние между отводами 50 мм
        • Изготовлен из латуни и полипропилена
        • Надежен и долговечен в эксплуатации
        • Количество выходов - 4 шт.
        • Максимальная рабочая температура - 95 °C
        • Максимальное рабочее давление - 20 бар