Коллектор Tebo 32x20x4 выхода, синий 015091214

Преимущества

Межосевое расстояние между отводами 50 мм

Изготовлен из латуни и полипропилена

Надежен и долговечен в эксплуатации

Количество выходов - 4 шт.

Максимальная рабочая температура - 95 °C

Максимальное рабочее давление - 20 бар

Коллектор TEBO 32x20x4 синий - предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по полипропиленовым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Ручки синего цвета.