Коллектор Tebo 40x20x4 выхода, синий 015091206
Арт. X169138221
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.4
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Рабочее давление, бар
|20
- Коллектор TEBO 40x20x4 синий - предназначен для равномерного распределения и поступления воды от главного трубопровода по полипропиленовым трубам к сантехнике и другим потребителям без потери напора воды. Позволяет изолировать часть системы в случае неисправностей и проводить ремонт, не производя при этом общего отключения водоснабжения. Используется для разделения потока воды из одной трубы на четыре линии, путем присоединения полипропиленовых труб диаметром 20 мм. Ручки синего цвета.
Преимущества
- Межосевое расстояние между отводами 50 мм
- Изготовлен из латуни и полипропилена
- Надежен и долговечен в эксплуатации
- Количество выходов - 4 шт.
- Максимальная рабочая температура - 95 °C
- Максимальное рабочее давление - 20 бар