Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС
Арт. О00000026928
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Kolner
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Время работы без подзарядки, мин
|60
- Аккумулятор Kolner литий-ионный Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Kolner с напряжением 14 В. Данный аккумулятор можно длительное время храниться в заряженном состоянии.
Преимущества
- Долго держит заряд
- Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки