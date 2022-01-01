Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС
    Арт. О00000026928
    Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС

      Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026928

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Kolner
      Время работы без подзарядки, мин
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумулятор Kolner литий-ионный Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Kolner с напряжением 14 В. Данный аккумулятор можно длительное время храниться в заряженном состоянии.

        Преимущества

        • Долго держит заряд
        • Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки