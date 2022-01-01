Аккумулятор Kolner Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС

Преимущества

Долго держит заряд

Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки



Аккумулятор Kolner литий-ионный Li-Ion 2Ач KCD14,4/2L, KCD14,4/2LС предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Kolner с напряжением 14 В. Данный аккумулятор можно длительное время храниться в заряженном состоянии.