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Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач
    Арт. О00000026929
    Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач

      Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026929

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Kolner
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
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