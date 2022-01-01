Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач

Преимущества

Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки



Долгий заряд

Аккумулятор Kolner литий-ионный Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Kolner с напряжением 18 В. Данный аккумулятор можно длительное время храниться в заряженном состоянии.