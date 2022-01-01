Аккумулятор Kolner Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач
Арт. О00000026929
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Kolner
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Kolner литий-ионный Li-Ion KCD18/2L, KCD18/2LС, 2 Ач предназначен для использования с аккумуляторными инструментами Kolner с напряжением 18 В. Данный аккумулятор можно длительное время храниться в заряженном состоянии.
Преимущества
- Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки
- Долгий заряд
- Отсутствует эффект памяти, поэтому его можно заряжать на любой стадии разрядки