Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
Арт. О00000027677
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. число оборотов, об/мин
|12000
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
- Угловая шлифовальная машина Kolner KAG 125/750 используется в сфере строительства и ремонта. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Благодаря наличию дополнительной рукояти, оператор крепко держит шлифмашину в процессе работы. Она может устанавливаться слева или справа.
Преимущества:
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Кожух - для защиты от пыли и искр
- Защита от непреднамеренного пуска
- Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифовальной машиной Kolner KAG 125/750