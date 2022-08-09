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Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
    Арт. О00000027677
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
    Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт
      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт

      Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027677
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Угловая шлифовальная машина Kolner KAG 125/750 используется в сфере строительства и ремонта. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Благодаря наличию дополнительной рукояти, оператор крепко держит шлифмашину в процессе работы. Она может устанавливаться слева или справа.

        Преимущества:

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Защита от непреднамеренного пуска
        • Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифовальной машиной Kolner KAG 125/750