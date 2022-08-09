Угловая шлифмашина Kolner KAG 125/750, 750 Вт

Преимущества:

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Кожух - для защиты от пыли и искр

Защита от непреднамеренного пуска

Двухпозиционная дополнительная рукоятка - для комфортной работы угловой шлифовальной машиной Kolner KAG 125/750

Угловая шлифовальная машина Kolner KAG 125/750 используется в сфере строительства и ремонта. Для быстрой и легкой смены оснастки инструмент оснащен блокировкой шпинделя. Благодаря наличию дополнительной рукояти, оператор крепко держит шлифмашину в процессе работы. Она может устанавливаться слева или справа.