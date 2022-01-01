Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт

Преимущества

Прозрачный экран защищает оператора от искр и абразивной пыли

Металлические кожухи обеспечивают защиту оператора при нарушении целостности точильного круга

Широкая сфера применения - с помощью заточного станка Kolner KBG 150 F кн150ф можно шлифовать, полировать, гравировать, зачищать, сверлить, а также наносить узоры и надписи

Удобный регулятор, расположенный на передней части корпуса, позволяет подобрать оптимальное число оборотов для каждого типа работ

Заточной станок Kolner KBG 150 F кн150ф оснащается гибким валом с цангой 2.5-3 мм и совмещает в себе две функции - обслуживание режущей кромки инструмента и гравирование. Металлический корпус препятствует повреждению внутренних элементов конструкции, а также обеспечивает эффективный отвод тепла от двигателя. Длина сетевого кабеля составляет 2 м, длина гибкого вала - 1 м. Число оборотов оснастки регулируется в диапазоне 0-10000 об/мин. Для работы с гибким валом используют шарошки с диаметром хвостовика 2-3.2 мм.