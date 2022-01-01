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Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
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Точильные станки с гравером
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Арт. О00000027678
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
    Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт
      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт

      Станок заточной Kolner KBG 150F, 150 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000027678

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Заточной станок Kolner KBG 150 F кн150ф оснащается гибким валом с цангой 2.5-3 мм и совмещает в себе две функции - обслуживание режущей кромки инструмента и гравирование. Металлический корпус препятствует повреждению внутренних элементов конструкции, а также обеспечивает эффективный отвод тепла от двигателя. Длина сетевого кабеля составляет 2 м, длина гибкого вала - 1 м. Число оборотов оснастки регулируется в диапазоне 0-10000 об/мин. Для работы с гибким валом используют шарошки с диаметром хвостовика 2-3.2 мм.

        Преимущества

        • Прозрачный экран защищает оператора от искр и абразивной пыли
        • Металлические кожухи обеспечивают защиту оператора при нарушении целостности точильного круга
        • Широкая сфера применения - с помощью заточного станка Kolner KBG 150 F кн150ф можно шлифовать, полировать, гравировать, зачищать, сверлить, а также наносить узоры и надписи
        • Удобный регулятор, расположенный на передней части корпуса, позволяет подобрать оптимальное число оборотов для каждого типа работ