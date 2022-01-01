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Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
430 ₽
Ящики для инструментов
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
    Арт. О00000034689
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
    Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
      Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами

      Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034689

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      С лотками
      		Да
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.

        Преимущества

        • Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке
        • Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте
        • Дополнительные клапаны: ящик имеет два органайзера для мелких деталей, располагающиеся на крышке, что позволят всегда держать необходимые расходные материалы под рукой во время ремонта
        • Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания
        • Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку