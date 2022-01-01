Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами
Арт. О00000034689
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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С лотками
|Да
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С выдвижными секциями
|Нет
- Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.
Преимущества
- Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке
- Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте
- Дополнительные клапаны: ящик имеет два органайзера для мелких деталей, располагающиеся на крышке, что позволят всегда держать необходимые расходные материалы под рукой во время ремонта
- Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания
- Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку