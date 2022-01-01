Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2, 16" с клапанами

Преимущества

Внутренний съемный лоток позволяет хранить крепежные изделия и принадлежности, а также ограничить перемещение инструментов внутри ящика при неполной загрузке

Объемное внутреннее пространство позволяет размещать различные небольшие предметы в одном месте

Дополнительные клапаны: ящик имеет два органайзера для мелких деталей, располагающиеся на крышке, что позволят всегда держать необходимые расходные материалы под рукой во время ремонта

Ящик оснащен защелками, которые надежно защищают от непреднамеренного открывания

Удобная складная ручка обеспечивает комфортную транспортировку

Ящик для инструментов пластиковый Kolner KBOX16/2 предназначен для хранения и удобства транспортировки ручного и электроинструмента. Изготовлен из полипропилена и имеет ребра жесткости, которые обеспечивают повышенную прочность при ощутимой нагрузке.