Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
Арт. О00000031096
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Два Li-Ion аккумулятора в комплекте обеспечивают работу без простоев. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
- 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте Kolner KCD 16-2L: для работы без простоев
- Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
- Клипса: для удобного крепления дрели на поясе