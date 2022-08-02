Преимущества

Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами

2 Li-Ion аккумулятора в комплекте Kolner KCD 16-2L: для работы без простоев

Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении

Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости

Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели

Клипса: для удобного крепления дрели на поясе

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Два Li-Ion аккумулятора в комплекте обеспечивают работу без простоев. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.