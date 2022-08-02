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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Арт. О00000031096
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031096
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16-2L используется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает смену бит и сверл за несколько секунд. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Два Li-Ion аккумулятора в комплекте обеспечивают работу без простоев. Магнитный держатель надежно фиксирует дополнительные биты и сверла на корпусе дрели.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон: замена оснастки за несколько секунд
        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
        • 2 Li-Ion аккумулятора в комплекте Kolner KCD 16-2L: для работы без простоев
        • Светодиодная подсветка: возможность работы при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
        • Клипса: для удобного крепления дрели на поясе