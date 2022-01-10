Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
Арт. О00000030660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|28
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L применяется для сверлильных работ и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Благодаря быстрозажимному патрону смена бит и сверл производится за считанные секунды. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Регулятор крутящего момента предназначен для работы с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка обеспечивает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон: быстрая замена оснастки
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: широкое применение Kolner KCD 16L
- Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
- Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
- Клипса: для закрепления инструмента на поясе
- Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
- Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти