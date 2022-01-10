Преимущества

Быстрозажимной патрон: быстрая замена оснастки

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: широкое применение Kolner KCD 16L

Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки

Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении

Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости

Клипса: для закрепления инструмента на поясе

Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели

Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L применяется для сверлильных работ и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Благодаря быстрозажимному патрону смена бит и сверл производится за считанные секунды. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Регулятор крутящего момента предназначен для работы с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка обеспечивает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.