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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
4.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Арт. О00000030660
    4.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000030660
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		28
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 16L применяется для сверлильных работ и для завинчивания/вывинчивания крепежа. Благодаря быстрозажимному патрону смена бит и сверл производится за считанные секунды. Динамический тормоз позволяет моментально остановить вращение патрона. Регулятор крутящего момента предназначен для работы с различными по твердости материалами. Светодиодная подсветка создает отличную видимость в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка обеспечивает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон: быстрая замена оснастки
        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: широкое применение Kolner KCD 16L
        • Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
        • Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости
        • Клипса: для закрепления инструмента на поясе
        • Магнитный держатель для бит: для надежной фиксации на корпусе дрели
        • Li-Ion аккумулятор: низкий саморазряд и отсутствие эффекта памяти