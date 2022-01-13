Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
Арт. О00000031098
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|30
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за считанные секунды. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Светодиодная подсветка позволяет работать в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка создает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон Kolner KCD 20L: замена оснастки за несколько секунд
- Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
- Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
- Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
- Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
- Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости пользователя
- Клипса: для удобного крепления дрели на поясе
- Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента
- Li-Ion аккумулятор: легкий, компактный, с высокой энергетической плотностью