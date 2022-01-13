Преимущества

Быстрозажимной патрон Kolner KCD 20L: замена оснастки за несколько секунд

Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона

Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами

Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки

Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении

Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости пользователя

Клипса: для удобного крепления дрели на поясе

Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента

Li-Ion аккумулятор: легкий, компактный, с высокой энергетической плотностью

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за считанные секунды. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Светодиодная подсветка позволяет работать в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка создает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.