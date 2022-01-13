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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Арт. О00000031098
    5.0
    2
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031098
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		30
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Kolner KCD 20L предназначена для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания, вывинчивания крепежа. Быстрозажимной патрон позволяет произвести замену бит и сверл за считанные секунды. Динамический тормоз обеспечивает моментальную остановку вращение патрона. Для работы с различными по твердости материалами предусмотрен регулятор крутящего момента. Светодиодная подсветка позволяет работать в условиях слабого освещения рабочей зоны. Прорезиненная рукоятка создает повышенный комфорт и снижает утомляемость работника.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон Kolner KCD 20L: замена оснастки за несколько секунд
        • Динамический тормоз: моментальная остановка вращения патрона
        • Регулятор крутящего момента: работа с различными по твердости материалами
        • Индикатор уровня заряда: контроль времени до подзарядки
        • Светодиодная подсветка: отличная видимость при слабом освещении
        • Эргономичная рукоятка: повышенный комфорт и снижение утомляемости пользователя
        • Клипса: для удобного крепления дрели на поясе
        • Магнитный держатель: надежно фиксирует биты на корпусе инструмента
        • Li-Ion аккумулятор: легкий, компактный, с высокой энергетической плотностью