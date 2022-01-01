Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР

Преимущества

Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой

Оснащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах



Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции



Встроенный энергоемкий аккумулятор не требует постоянного источника питания, позволяя использовать прибор в местах с отсутствием электричества



Опрыскиватель растений Kolner KCSG 12/12BР используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.