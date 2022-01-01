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Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Найти аналог
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Новинка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Арт. О00000040100
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
  • Новинка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР

Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР

Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Арт. О00000040100

Характеристики

Производитель
Kolner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Емкость аккумулятора, Ач
8
Напряжение аккумулятора, В
12 В
Все характеристики
Найти аналог
Нет в наличии
12 месяцев гарантии
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Опрыскиватель растений Kolner KCSG 12/12BР используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.

    Преимущества 

    • Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой
    • Оснащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах
    • Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции
    • Встроенный энергоемкий аккумулятор не требует постоянного источника питания, позволяя использовать прибор в местах с отсутствием электричества