- Новинка
Опрыскиватель аккумуляторный Kolner KCSG 12/12BР
Арт. О00000040100
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость аккумулятора, Ач
|8
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
- Опрыскиватель растений Kolner KCSG 12/12BР используется для распыления удобрений и жидких средств, для борьбы с вредителями и защиты растений.
Преимущества
- Имеет специальный герметичный отсек, который позволяет всегда хранить аксессуары под рукой
- Оснащен распылительной штангой с регулировкой длины для комфортного использования на высоте и в труднодоступных местах
- Используется в садоводстве для равномерного орошения растений с применением удобрений и химикатов, а также в быту для дезинфекции
- Встроенный энергоемкий аккумулятор не требует постоянного источника питания, позволяя использовать прибор в местах с отсутствием электричества