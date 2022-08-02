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Триммер электрический Kolner KET 1000
5.0
1
4 410 ₽
4 900 ₽
Электрические триммеры
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Арт. О00000040103
    5.0
    1
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
    Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000
      Триммер электрический Kolner KET 1000

      Триммер электрический Kolner KET 1000

      • -490 ₽
      4 410 ₽
      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.3
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      • -490 ₽
      4 410 ₽
      4 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический триммер Kolner KET 1000 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.

        Преимущества 

        • Изменяет угол наклона дополнительной рукоятки для надежного удобного хвата
        • Возможность регулировки длины штанги обеспечивает удобство транспортировки, хранения и настройки под свой рост
        • Возможность изменения угла наклона позволяет подобрать удобное положение триммера, работать в труднодоступных местах и обрабатывать живые изгороди
        • Защитный кожух надежно защищает оператора при работе
        • Не загрязняет окружающую среду