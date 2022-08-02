Триммер электрический Kolner KET 1000
Арт. О00000040103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.3
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Ширина скашивания леской, см
|30
- Электрический триммер Kolner KET 1000 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.
Преимущества
- Изменяет угол наклона дополнительной рукоятки для надежного удобного хвата
- Возможность регулировки длины штанги обеспечивает удобство транспортировки, хранения и настройки под свой рост
- Возможность изменения угла наклона позволяет подобрать удобное положение триммера, работать в труднодоступных местах и обрабатывать живые изгороди
- Защитный кожух надежно защищает оператора при работе
- Не загрязняет окружающую среду