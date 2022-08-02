Триммер электрический Kolner KET 1000

Преимущества

Изменяет угол наклона дополнительной рукоятки для надежного удобного хвата

Возможность регулировки длины штанги обеспечивает удобство транспортировки, хранения и настройки под свой рост



Возможность изменения угла наклона позволяет подобрать удобное положение триммера, работать в труднодоступных местах и обрабатывать живые изгороди



Защитный кожух надежно защищает оператора при работе



Не загрязняет окружающую среду



Электрический триммер Kolner KET 1000 прост в использовании и обслуживании. Отличается малым весом, низким уровнем шума и компактностью при хранении. Оснащен системой полуавтоматической подачи лески. Эргономичные рукояти обеспечивают удобный захват.