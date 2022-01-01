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Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ
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Бензиновые генераторы
    Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ
    Арт. О00000034681
    Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ

      Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034681

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Стартер
      		ручной, электрический
      Расход топлива, л/ч
      		2.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ  - резервный источник электроэнергии бытового класса, предназначенный для использования вдали от центральной сети энергоснабжения, а также в случае аварийных ситуаций. Эта модель отлично подходит для эксплуатации на даче и в загородном доме, на строительной площадке, в гараже и пр. Бензиновый генератор имеет выход 12 В/8.3 А постоянного тока, что даёт возможность заряжать автомобильные аккумуляторы без подключения дополнительных устройств. Имеются демпферы, которые сглаживают вибрации во время работы генератора и защищают его узлы от преждевременного износа

        Преимущества

        • Электрический стартер: значительно упрощает запуск генератора. Пуск осуществляется поворотом ключа в замке зажигания
        • Высокая мощность: позволяет подключать к бензиновому генератору несколько мощных потребителей или большое количество мелкой электроники
        • Широкая сфера применения: бесперебойный источник электроэнергии в загородном доме, на торговой точке и строительной площадке
        • Универсальность: наличие выхода постоянного тока дает возможность заряжать автомобильные аккумуляторные батареи без дополнительных устройств
        • Малый расход топлива: дает возможность автономно получать электроэнергию на протяжении длительного времени без дозаправки
        • Низкий уровень шума: слышен на расстоянии лишь  нескольких метров, что не нарушит спокойствие окружающих людей на дачных участках или в городе
        • Стойкость к низким температурам: бензиновый генератор легко запускается при отрицательных температурах
        • Компактные размеры: позволяют без проблем перевозить и размещать генератор даже в ограниченных пространствах