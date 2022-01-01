Преимущества

Электрический стартер: значительно упрощает запуск генератора. Пуск осуществляется поворотом ключа в замке зажигания

Высокая мощность: позволяет подключать к бензиновому генератору несколько мощных потребителей или большое количество мелкой электроники

Широкая сфера применения: бесперебойный источник электроэнергии в загородном доме, на торговой точке и строительной площадке

Универсальность: наличие выхода постоянного тока дает возможность заряжать автомобильные аккумуляторные батареи без дополнительных устройств

Малый расход топлива: дает возможность автономно получать электроэнергию на протяжении длительного времени без дозаправки

Низкий уровень шума: слышен на расстоянии лишь нескольких метров, что не нарушит спокойствие окружающих людей на дачных участках или в городе

Стойкость к низким температурам: бензиновый генератор легко запускается при отрицательных температурах

Компактные размеры: позволяют без проблем перевозить и размещать генератор даже в ограниченных пространствах

Бензиновый генератор Kolner KGEG 5500ЕМ - резервный источник электроэнергии бытового класса, предназначенный для использования вдали от центральной сети энергоснабжения, а также в случае аварийных ситуаций. Эта модель отлично подходит для эксплуатации на даче и в загородном доме, на строительной площадке, в гараже и пр. Бензиновый генератор имеет выход 12 В/8.3 А постоянного тока, что даёт возможность заряжать автомобильные аккумуляторы без подключения дополнительных устройств. Имеются демпферы, которые сглаживают вибрации во время работы генератора и защищают его узлы от преждевременного износа