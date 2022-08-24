Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
5.0
1
Найти аналог
Клеевые термопистолеты
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Арт. О00000034683
    5.0
    1
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
    Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65

      Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000034683
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность клеевого пистолета, Вт
      		65
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65 - служит для быстрого склеивания твердых поверхностей, заполнения строительных швов и зазоров в труднодоступных местах. Предусмотрена проволочная опора, на которую можно установить прибор при длительных перерывах в работе. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Малый вес
        • Низкое потребление электроэнергии
        • Проволочная опора
        • Расширенная комплектация