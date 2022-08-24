Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65
Арт. О00000034683
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность клеевого пистолета, Вт
|65
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Напряжение сети, В
|220
- Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65 - служит для быстрого склеивания твердых поверхностей, заполнения строительных швов и зазоров в труднодоступных местах. Предусмотрена проволочная опора, на которую можно установить прибор при длительных перерывах в работе. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Малый вес
- Низкое потребление электроэнергии
- Проволочная опора
- Расширенная комплектация