Преимущества

Широкая сфера применения

Малый вес

Низкое потребление электроэнергии

Проволочная опора

Расширенная комплектация

Клеевой пистолет Kolner KGG 11/65 - служит для быстрого склеивания твердых поверхностей, заполнения строительных швов и зазоров в труднодоступных местах. Предусмотрена проволочная опора, на которую можно установить прибор при длительных перерывах в работе. Потребление электроэнергии на уровне лампы накаливания.