Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт

Преимущества:

Простое управление

Ударопрочный корпус Kolner KGM 180V кн180вмг

Благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя легко менять оснастку

Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами и насадками

Быстрый доступ к щеточному узлу позволяет заменить угольные щетки, не разбирая корпус электроинструмента

Гравировальная машина Kolner KGM 180V кн180вмг позволяет выполнять большой спектр работ: гравировку, шлифование, полировку, фрезерование, сверление и т.д. Имеет расширенную комплектацию. Корпус с прорезиненными вставками удобен для удержания.