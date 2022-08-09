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Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
5.0
1
Найти аналог
Граверы (мини дрели)
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
    Арт. О00000025222
    5.0
    1
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
    Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт

      Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000025222
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Вес, кг
      		0.7
      Частота, Гц
      		50
      Длина кабеля, м
      		2
      Упаковка
      		коробка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гравировальная машина Kolner KGM 180V кн180вмг позволяет выполнять большой спектр работ: гравировку, шлифование, полировку, фрезерование, сверление и т.д. Имеет расширенную комплектацию. Корпус с прорезиненными вставками удобен для удержания.

        Преимущества:

        • Простое управление
        • Ударопрочный корпус Kolner KGM 180V кн180вмг
        • Благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя легко менять оснастку
        • Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами и насадками
        • Быстрый доступ к щеточному узлу позволяет заменить угольные щетки, не разбирая корпус электроинструмента