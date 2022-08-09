Гравер Kolner KGM 180V, 180 Вт
Арт. О00000025222
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.7
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Частота, Гц
|50
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Длина кабеля, м
|2
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Упаковка
|коробка
- Гравировальная машина Kolner KGM 180V кн180вмг позволяет выполнять большой спектр работ: гравировку, шлифование, полировку, фрезерование, сверление и т.д. Имеет расширенную комплектацию. Корпус с прорезиненными вставками удобен для удержания.
Преимущества:
- Простое управление
- Ударопрочный корпус Kolner KGM 180V кн180вмг
- Благодаря цанговому зажиму и блокировке шпинделя легко менять оснастку
- Регулировка числа оборотов для оптимальной работы с различными материалами и насадками
- Быстрый доступ к щеточному узлу позволяет заменить угольные щетки, не разбирая корпус электроинструмента