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Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
4.5
8
6 165 ₽
6 850 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками
    Арт. О00000025221
    4.5
    8
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
    Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар
      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар

      Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками

      • -685 ₽
      6 165 ₽
      6 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025221
      4.5
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		4.4
      Габариты, мм
      		260x220x360
      Все характеристики
      • -685 ₽
      6 165 ₽
      6 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Kolner KHPW1600SP предназначена для чистки велосипедов и садового инвентаря. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели. Простота хранения обеспечивается разборным пистолетом, который экономит место.

        Преимущества: 

        • Функция AUTO STOP - мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
        • Разборный пистолет-распылитель - для удобства транспортировки мойки
        • Крепление для аксессуаров на задней панели мойки - для удобства в работе
        • Регулировка распылителя - для изменения формы струи
        • Емкость для моющих средств - для сокращения времени очистки сильных загрязнений
        • Колеса Kolner KHPW1600SP - для перемещения мойки