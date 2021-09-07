Садовая минимойка Kolner KHPW1600SP с насадками, давление 110 Бар

Мойка высокого давления Kolner KHPW1600SP предназначена для чистки велосипедов и садового инвентаря. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели. Простота хранения обеспечивается разборным пистолетом, который экономит место.

Преимущества: