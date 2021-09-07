Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором

Преимущества

Функция самовсасывания

Мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета

Для удобства транспортировки предусмотрен разборный пистолет-распылитель

Шланг высокого давления длиной 5 м позволяет обрабатывать большой радиус поверхности

Предусмотрены крепления для аксессуаров

Регулировка распылителя позволяет изменить форму струи от мощной до веерного распыления под углом до 60°

Ручка для удобства переноса

Держатель для хранения шланга

Класс защиты IPX5

Мойка высокого давления Kolner KHPW1900FSP кн1900фсп используется для очистки автомобилей и мотоциклов. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.