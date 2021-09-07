Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
Арт. О00000025224
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.3
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Габариты, мм
|350x270x460
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- Мойка высокого давления Kolner KHPW1900FSP кн1900фсп используется для очистки автомобилей и мотоциклов. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.
Преимущества
- Функция самовсасывания
- Мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
- Для удобства транспортировки предусмотрен разборный пистолет-распылитель
- Шланг высокого давления длиной 5 м позволяет обрабатывать большой радиус поверхности
- Предусмотрены крепления для аксессуаров
- Регулировка распылителя позволяет изменить форму струи от мощной до веерного распыления под углом до 60°
- Ручка для удобства переноса
- Держатель для хранения шланга
- Класс защиты IPX5