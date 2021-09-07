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Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
5.0
6
8 505 ₽
9 450 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Арт. О00000025224
    5.0
    6
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
    Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором
      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором

      Минимойка Kolner KHPW1900 FSP (135 бар) с пеногенератором

      • -945 ₽
      8 505 ₽
      9 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025224
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		5.3
      Габариты, мм
      		350x270x460
      Все характеристики
      • -945 ₽
      8 505 ₽
      9 450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Kolner KHPW1900FSP кн1900фсп используется для очистки автомобилей и мотоциклов. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.

        Преимущества

        • Функция самовсасывания
        • Мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
        • Для удобства транспортировки предусмотрен разборный пистолет-распылитель
        • Шланг высокого давления длиной 5 м позволяет обрабатывать большой радиус поверхности
        • Предусмотрены крепления для аксессуаров
        • Регулировка распылителя позволяет изменить форму струи от мощной до веерного распыления под углом до 60°
        • Ручка для удобства переноса
        • Держатель для хранения шланга
        • Класс защиты IPX5