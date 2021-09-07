Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт

Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP
Арт. О00000029254
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|6.71
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Габариты, мм
|265x245x485
- Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP предназначена для садовых и бытовых нужд. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели.
Преимущества
- Функция AUTO STOP - мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
- Разборный пистолет-распылитель - для удобства транспортировки мойки
- Крепление для аксессуаров на задней панели мойки - для удобства в работе
- Регулировка распылителя - для изменения формы струи
- Емкость для моющих средств - для сокращения времени очистки сильных загрязнений
- Колеса Kolner KHPW1900SP - для перемещения мойки