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Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
5.0
6
8 010 ₽
8 240 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP
    Арт. О00000029254
    5.0
    6
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
    Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт
      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт

      Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP

      • -230 ₽
      8 010 ₽
      8 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029254
      5.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		6.71
      Габариты, мм
      		265x245x485
      Все характеристики
      • -230 ₽
      8 010 ₽
      8 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP предназначена для садовых и бытовых нужд. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели.

        Преимущества

        • Функция AUTO STOP - мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
        • Разборный пистолет-распылитель - для удобства транспортировки мойки
        • Крепление для аксессуаров на задней панели мойки - для удобства в работе
        • Регулировка распылителя - для изменения формы струи
        • Емкость для моющих средств - для сокращения времени очистки сильных загрязнений
        • Колеса Kolner KHPW1900SP - для перемещения мойки