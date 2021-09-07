Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP, 1900 Вт

Преимущества

Функция AUTO STOP - мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета

Разборный пистолет-распылитель - для удобства транспортировки мойки

Крепление для аксессуаров на задней панели мойки - для удобства в работе

Регулировка распылителя - для изменения формы струи

Емкость для моющих средств - для сокращения времени очистки сильных загрязнений

Колеса Kolner KHPW1900SP - для перемещения мойки

Мойка высокого давления Kolner KHPW1900SP предназначена для садовых и бытовых нужд. Прибор оснащен колесами для удобства перемещения мойки по участку. Все необходимые инструменты находятся под рукой благодаря креплению для аксессуаров на задней панели.