Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP

Мойка высокого давления Kolner KHPW2100FSP кн2100фсп - машина для удаления загрязнений с мотоциклов и автомобилей. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.

Преимущества