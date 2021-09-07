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Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
4.9
11
9 882 ₽
10 980 ₽
Электрические мойки высокого давления
  • Новинка
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Арт. О00000025225
4.9
11
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
  • Новинка
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP

Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP

  • -1 098 ₽
9 882 ₽
10 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000025225
4.9
11

Характеристики

Производитель
Kolner
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Вес, кг
5.5
Габариты, мм
350x270x760
Все характеристики
  • -1 098 ₽
9 882 ₽
10 980 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Мойка высокого давления Kolner KHPW2100FSP кн2100фсп - машина для удаления загрязнений с мотоциклов и автомобилей. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.

    Преимущества

    • В верхней части корпуса расположена рукоятка для удобного переноса Kolner KHPW2100FSP кн2100фсп
    • Большие колеса облегчают перемещение машины по участку
    • Сбоку корпуса предусмотрен крючок для наматывания шланга, что облегчает его использование и хранение
    • Функция самовсасывания
    • Мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
    • Для удобства транспортировки предусмотрен разборный пистолет-распылитель
    • Шланг высокого давления длиной 5 м позволяет обрабатывать большой радиус поверхности
    • Предусмотрены крепления для аксессуаров
    • Регулировка распылителя позволяет изменить форму струи от мощной до веерного распыления под углом до 60°
    • Ручка для удобства переноса
    • Держатель для хранения шланга