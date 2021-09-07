- Новинка
Мойка высокого давления Kolner KHPW2100 FSP
Арт. О00000025225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|5.5
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Габариты, мм
|350x270x760
- Мойка высокого давления Kolner KHPW2100FSP кн2100фсп - машина для удаления загрязнений с мотоциклов и автомобилей. Оснащена функцией самовсасывания, которая гарантирует стабильную подачу воды даже при низком входном давлении. Эффективная очистка. Комплектуется пеногенератором для очищения сильных загрязнений. Мобильность. Для легкого и простого перемещения по участку во время работы предусмотрены колеса.
Преимущества
- В верхней части корпуса расположена рукоятка для удобного переноса Kolner KHPW2100FSP кн2100фсп
- Большие колеса облегчают перемещение машины по участку
- Сбоку корпуса предусмотрен крючок для наматывания шланга, что облегчает его использование и хранение
- Функция самовсасывания
- Мотор останавливается автоматически при отжатой спусковой кнопке пистолета
- Для удобства транспортировки предусмотрен разборный пистолет-распылитель
- Шланг высокого давления длиной 5 м позволяет обрабатывать большой радиус поверхности
- Предусмотрены крепления для аксессуаров
- Регулировка распылителя позволяет изменить форму струи от мощной до веерного распыления под углом до 60°
- Ручка для удобства переноса
- Держатель для хранения шланга