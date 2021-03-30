Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар

Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP
Арт. О00000025226
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|7.5
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Габариты, мм
|300x280x490
- Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP предназначена для бытового использования. Имеет мощный электрический двигатель. Очищает садовые дорожки, инвентарь, бассейн, транспорт и другие поверхности. Оснащена функцией самовсасывания.
Преимущества
- Регулировка формы струи от мощной до веерного распыления под углом примерно 60 градусов
- Функция самовсасывания
- Крепление для аксессуаров на задней панели мойки
- Использование моющих средств - устранение сильных загрязнений
- Большие колеса - удобство транспортировки мойки высокого давления
- Функция AUTO STOP - остановка двигателя при отжатой спусковой кнопке пистолета
- Разборный пистолет-распылитель - удобство транспортировки мойки