Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар

Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP предназначена для бытового использования. Имеет мощный электрический двигатель. Очищает садовые дорожки, инвентарь, бассейн, транспорт и другие поверхности. Оснащена функцией самовсасывания.

Преимущества