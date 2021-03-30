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Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
4.3
18
7 698 ₽
10 360 ₽
Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP
    Арт. О00000025226
    4.3
    18
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
    Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар
      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP, давление 150 Бар

      Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP

      • -2 662 ₽
      7 698 ₽
      10 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025226
      4.3
      18

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		7.5
      Габариты, мм
      		300x280x490
      Все характеристики
      • -2 662 ₽
      7 698 ₽
      10 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мойка высокого давления Kolner KHPW2200SP предназначена для бытового использования. Имеет мощный электрический двигатель. Очищает садовые дорожки, инвентарь, бассейн, транспорт и другие поверхности. Оснащена функцией самовсасывания.

        Преимущества 

        • Регулировка формы струи от мощной до веерного распыления под углом примерно 60 градусов
        • Функция самовсасывания
        • Крепление для аксессуаров на задней панели мойки
        • Использование моющих средств - устранение сильных загрязнений
        • Большие колеса - удобство транспортировки мойки высокого давления
        • Функция AUTO STOP - остановка двигателя при отжатой спусковой кнопке пистолета
        • Разборный пистолет-распылитель - удобство транспортировки мойки