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Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Арт. О00000030159
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
    Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт
      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт

      Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230, 4.1 кВт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000030159

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		4.1
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		230
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Сварочный аппарат инверторный Kolner KIWM 230 - подходит для продолжительных работ высокой важности. Модель оптимальна для сварки типовых сталей. Обширная зона охлаждения обеспечивает быстрый отвод тепла и эффективность 100% при токе 180А. Можно подключить к генератору.

        Преимущества

        • Стабильная работа при пониженном напряжении: позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение сети существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, строительные площадки, базы и прочее)
        • Технология «IGBT»: современная инверторная технология с использованием мощных биполярных транзисторов с изолированным затвором, обеспечивает стабильную работу, качественный сварной шов и легкость в эксплуатации
        • Высокая производительность: рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва
        • Функция «HOT START»: обеспечивает легкое разжигание сварочной дуги путем кратковременного повышения сварочного тока
        • Функция «ANTI-STICK»: автоматически снижает сварочный ток при малейшем залипании электрода в процессе сварки
        • Функция «ARC FORCE»: управляет "жесткостью дуги", что улучшает качество сварного шва
        • Малый вес и габариты: позволяют использовать сварочный аппарат на рабочем столе, в небольшой мастерской, при работах на высоте и труднодоступных местах
        • Удобная транспортировка: наплечный ремень позволяет работать на высоте и обеспечивает удобство транспортировки