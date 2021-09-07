Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1100C, 1100 Вт, 5.5 Дж
Арт. О00000029256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|4.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Kolner KRH 1100C кн1100црх благодаря ударному механизму может выполнять отверстия в бетоне. Специальная конструкция рукоятки снижает утомляемость пользователя при долгой работе. Оснащен патроном SDS-plus для легкой и быстрой смены насадки.
Преимущества
- Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки
- Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура
- Быстрая замена щеток - легко заменить не разбирая корпус
- Медные обмотки и вертикальное расположение мощного электромотора - для высокой производительности