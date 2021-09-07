Перфоратор SDS-Plus Kolner KRH 1100C, 1100 Вт, 5.5 Дж

Преимущества

Патрон SDS-plus - для простой смены оснастки

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Кейс - для удобства хранения и транспортировки

Предохранительная муфта - для защиты инструмента при заклинивании бура

Быстрая замена щеток - легко заменить не разбирая корпус

Медные обмотки и вертикальное расположение мощного электромотора - для высокой производительности

Перфоратор Kolner KRH 1100C кн1100црх благодаря ударному механизму может выполнять отверстия в бетоне. Специальная конструкция рукоятки снижает утомляемость пользователя при долгой работе. Оснащен патроном SDS-plus для легкой и быстрой смены насадки.