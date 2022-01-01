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Плиткорез ручной Kolner KTC 600
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Плиткорезы
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
    Арт. О00000035616
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
    Плиткорез ручной Kolner KTC 600
      Плиткорез ручной Kolner KTC 600
      Плиткорез ручной Kolner KTC 600
      Плиткорез ручной Kolner KTC 600
      Плиткорез ручной Kolner KTC 600
      Плиткорез ручной Kolner KTC 600

      Плиткорез ручной Kolner KTC 600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000035616

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Внутренний диаметр ролика, мм
      		6
      Наружный диаметр ролика, мм
      		15
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной плиткорез Kolner KTC 600 применяется для выполнения облицовочных ремонтных работ. С помощью изделия строитель может быстро и легко распиливать керамогранит, кафель или керамическую плитку для последующей укладки. Эта модель имеет разметочную линейку для высокой точности реза материала, поэтому мастер не тратит время на предварительную разметку заготовок. Плитка не скользит во время работы, потому что надёжно удерживается на мягких накладках.

        Преимущества

        • Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам
        • Работа без предварительной разметки. Ровная линия реза обеспечивается благодаря наличию линейки
        • Kolner KTC 600 подходит для реза керамогранита, керамической и кафельной плитки
        • Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих
        • Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает производительность