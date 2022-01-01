Плиткорез ручной Kolner KTC 600

Преимущества

Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам

Работа без предварительной разметки. Ровная линия реза обеспечивается благодаря наличию линейки

Kolner KTC 600 подходит для реза керамогранита, керамической и кафельной плитки

Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих

Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает производительность

Ручной плиткорез Kolner KTC 600 применяется для выполнения облицовочных ремонтных работ. С помощью изделия строитель может быстро и легко распиливать керамогранит, кафель или керамическую плитку для последующей укладки. Эта модель имеет разметочную линейку для высокой точности реза материала, поэтому мастер не тратит время на предварительную разметку заготовок. Плитка не скользит во время работы, потому что надёжно удерживается на мягких накладках.