Плиткорез ручной Kolner KTC 600
Арт. О00000035616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Внутренний диаметр ролика, мм
|6
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Наружный диаметр ролика, мм
|15
- Ручной плиткорез Kolner KTC 600 применяется для выполнения облицовочных ремонтных работ. С помощью изделия строитель может быстро и легко распиливать керамогранит, кафель или керамическую плитку для последующей укладки. Эта модель имеет разметочную линейку для высокой точности реза материала, поэтому мастер не тратит время на предварительную разметку заготовок. Плитка не скользит во время работы, потому что надёжно удерживается на мягких накладках.
Преимущества
- Надежная фиксация плитки. Плитка не скользит во время работы благодаря мягким накладкам
- Работа без предварительной разметки. Ровная линия реза обеспечивается благодаря наличию линейки
- Kolner KTC 600 подходит для реза керамогранита, керамической и кафельной плитки
- Устойчивость каретки и отличное качество реза за счёт наличия двух направляющих
- Благодаря оптимальному размеру рукоятки мастер прикладывает меньше усилий во время реза плитки, что повышает производительность