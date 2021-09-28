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Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
5.0
3
Найти аналог
Наборы ручного инструмента
    Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
    Арт. О00000025230
    5.0
    3
    Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
    Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
      Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
      Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов

      Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025230
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		1.3
      Габариты, мм
      		320x170x55
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B - представляет собой комплект универсальных инструментов. Он пригодится как в быту, так и в профессиональных условиях эксплуатации при выполнении ремонтных, монтажных и демонтажных работ. Набор упакован в удобную сумку.

        Преимущества

        • Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B отличается универсальностью - широкий выбор инструментов предоставляет возможность использовать их для разнообразных работ
        • Долговечность и надежность - инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и закалены, благодаря чему имеют большой срок эксплуатации
        • Эргономичность - рукоятки инструментов обеспечивают комфорт во время работы, не утомляют и не натирают руку
        • Удобство хранения и транспортировки - универсальный набор инструментов поставляется в сумке-кейсе, которую удобно взять с собой или хранить в машине