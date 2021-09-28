Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов
Арт. О00000025230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|1.3
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Габариты, мм
|320x170x55
- Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B - представляет собой комплект универсальных инструментов. Он пригодится как в быту, так и в профессиональных условиях эксплуатации при выполнении ремонтных, монтажных и демонтажных работ. Набор упакован в удобную сумку.
Преимущества
- Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B отличается универсальностью - широкий выбор инструментов предоставляет возможность использовать их для разнообразных работ
- Долговечность и надежность - инструменты изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали и закалены, благодаря чему имеют большой срок эксплуатации
- Эргономичность - рукоятки инструментов обеспечивают комфорт во время работы, не утомляют и не натирают руку
- Удобство хранения и транспортировки - универсальный набор инструментов поставляется в сумке-кейсе, которую удобно взять с собой или хранить в машине