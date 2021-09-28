Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B, 36 предметов

Набор ручного инструмента в сумке Kolner KTS 36 B - представляет собой комплект универсальных инструментов. Он пригодится как в быту, так и в профессиональных условиях эксплуатации при выполнении ремонтных, монтажных и демонтажных работ. Набор упакован в удобную сумку.



Преимущества