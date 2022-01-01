Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт

Преимущества

Синхронизация с инструментом: обеспечивает автоматический запуск и остановку пылесоса при работе с электроинструментом

Сухая и влажная уборка: дает возможность убирать не только сухой мусор, но и влажную строительную пыль

Металлический корпус бака: обеспечивает надежность и долгий срок службы

Сливное отверстие: служит для удаления воды из бака при сборе влажной пыли, а также мусора в воде

Функция выдува: позволяет сдувать мусор и пыль с поверхностей

Удобная транспортировка: обеспечивается благодаря специальной платформе и четырем колесам

Металлическая труба: телескопическая металлическая труба с регулируемой длиной обеспечивает комфорт при работе и долгий срок службы

Функция очистки фильтра: специальный удобный механизм позволяет очищать НЕРА-фильтр в процессе работы, не открывая крышку

Строительный пылесос KVC 1900S применяется для уборки мелкого строительного мусора (древесная стружка, опилки), влажной пыли, а также мусора, находящегося в воде. Модель оснащена дренажным отверстием для слива воды из бака, а также розеткой для подключения электроинструмента и оборудования с функцией синхронной работы с ним. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ.