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Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
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Промышленные пылесосы (строительные)
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S
    Арт. О00000033557
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
    Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт
      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S, мощность 1900 Вт

      Строительный пылесос Kolner KVC 1900S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033557

      Характеристики

      Производитель
      		Kolner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Возможность сбора жидкости
      		Да
      Моющий
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Строительный пылесос KVC 1900S применяется для уборки мелкого строительного мусора (древесная стружка, опилки), влажной пыли, а также мусора, находящегося в воде. Модель оснащена дренажным отверстием для слива воды из бака, а также розеткой для подключения электроинструмента и оборудования с функцией синхронной работы с ним. Изделие имеет бытовое назначение. Обращаем Ваше внимание на то, что данное изделие не предназначено для тяжелых промышленных работ. 

        Преимущества

        • Синхронизация с инструментом: обеспечивает автоматический запуск и остановку пылесоса при работе с электроинструментом
        • Сухая и влажная уборка: дает возможность убирать не только сухой мусор, но и влажную строительную пыль
        • Металлический корпус бака: обеспечивает надежность и долгий срок службы
        • Сливное отверстие: служит для удаления воды из бака при сборе влажной пыли, а также мусора в воде
        • Функция выдува: позволяет сдувать мусор и пыль с поверхностей
        • Удобная транспортировка: обеспечивается благодаря специальной платформе и четырем колесам
        • Металлическая труба: телескопическая металлическая труба с регулируемой длиной обеспечивает комфорт при работе и долгий срок службы
        • Функция очистки фильтра: специальный удобный механизм позволяет очищать НЕРА-фильтр в процессе работы, не открывая крышку