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Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
5.0
2
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Розеточные колодки
    Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
    Арт. 77777X2791045
    5.0
    2
    Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
    Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
    Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
      Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
      Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ
      Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ

      Колодка "Эксперт" 2 гнезда 16А с/з ЭКФ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X2791045
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EKF
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Колодки серии Эксперт используются для производства удлинителей с кабелем нестандартной длинны и благодаря наличию крепежных отверстий на задней крышке корпуса, в качестве блока розеток для открытой установки.

        Преимущества

        • Материал корпуса выполнен из долговечного и не поддерживающего горение - Поликарбоната (PC)
        • Способ крепления питающего провода к латунным контактам - винтовой