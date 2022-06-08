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Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
5.0
2
380 ₽
Розеточные колодки
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Арт. X27903178
    5.0
    2
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)

      Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 44
      Макс. рабочая температура, °C
      		50
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тройная однофазная каучуковая колодка с заглушками UNIVersal 602230 - силовой разъем для создания надежных и защищенных соединений. Изделие дает возможность подключения одновременно трех электроприборов вне помещения, например: строительного оборудования, электроинструмента, приборов электроснабжения и пр.

        Преимущества

        • Вес: 0,27 кг
        • Габариты: 250х66х67 мм
        • Широкий диапазон температур эксплуатации: от - 40 °С до + 50 °С
        • Легкость монтажа
        • Высокая надежность соединения
        • Долгий срок службы
        • Высокая степень защиты от пыли и влаги
        • Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
        • Материал корпуса тройной однофазной колодки с заглушками UNIVersal 602230 - каучук, обладающий хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью