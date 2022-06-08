Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)

Преимущества

Вес: 0,27 кг

Габариты: 250х66х67 мм

Широкий диапазон температур эксплуатации: от - 40 °С до + 50 °С

Легкость монтажа

Высокая надежность соединения

Долгий срок службы

Высокая степень защиты от пыли и влаги

Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2

Материал корпуса тройной однофазной колодки с заглушками UNIVersal 602230 - каучук, обладающий хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью

Тройная однофазная каучуковая колодка с заглушками UNIVersal 602230 - силовой разъем для создания надежных и защищенных соединений. Изделие дает возможность подключения одновременно трех электроприборов вне помещения, например: строительного оборудования, электроинструмента, приборов электроснабжения и пр.