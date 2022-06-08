Тройная однофазная колодка UNIVersal 602230 (еврослот, 250 В, 16 А)
Арт. X27903178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Степень защиты
|IP 44
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Макс. рабочая температура, °C
|50
- Тройная однофазная каучуковая колодка с заглушками UNIVersal 602230 - силовой разъем для создания надежных и защищенных соединений. Изделие дает возможность подключения одновременно трех электроприборов вне помещения, например: строительного оборудования, электроинструмента, приборов электроснабжения и пр.
Преимущества
- Вес: 0,27 кг
- Габариты: 250х66х67 мм
- Широкий диапазон температур эксплуатации: от - 40 °С до + 50 °С
- Легкость монтажа
- Высокая надежность соединения
- Долгий срок службы
- Высокая степень защиты от пыли и влаги
- Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
- Материал корпуса тройной однофазной колодки с заглушками UNIVersal 602230 - каучук, обладающий хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью