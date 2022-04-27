Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
Арт. X27903119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|250x66x67
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Степень защиты
|IP 44
- Однофазная 3-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1323 применяется для монтажа удлинителя с проводом любой марки, сечения и длины. Для изготовления данной модели используется прочный, надежный и качественный материал. Для защиты от попадания к контактным группам пыли и влаги предусмотрены специальные крышки.
Преимущества
- Материал корпуса: каучук
- Хорошие электроизоляционные свойства
- Высокая износостойкость
- Степень защиты UNIVersal 1323 от пыли и брызг: IP44
- Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
- Легкий монтаж
- Высокая надежность соединения
- Долгий срок службы: 5 лет