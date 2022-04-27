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Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
5.0
2
380 ₽
Розеточные колодки
    Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
    Арт. X27903119
    5.0
    2
    Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
    Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
      Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113
      Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113

      Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113

      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X27903119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		250x66x67
      Степень защиты
      		IP 44
      Все характеристики
      380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однофазная 3-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1323 применяется для монтажа удлинителя с проводом любой марки, сечения и длины. Для изготовления данной модели используется прочный, надежный и качественный материал. Для защиты от попадания к контактным группам пыли и влаги предусмотрены специальные крышки.

        Преимущества

        • Материал корпуса: каучук
        • Хорошие электроизоляционные свойства
        • Высокая износостойкость
        • Степень защиты UNIVersal 1323 от пыли и брызг: IP44
        • Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
        • Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
        • Легкий монтаж
        • Высокая надежность соединения
        • Долгий срок службы: 5 лет