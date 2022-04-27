Колодка UNIVersal тройная с заглушками с/з 16А 2311113

Преимущества

Материал корпуса: каучук

Хорошие электроизоляционные свойства

Высокая износостойкость

Степень защиты UNIVersal 1323 от пыли и брызг: IP44

Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С

Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2

Легкий монтаж

Высокая надежность соединения

Долгий срок службы: 5 лет

Однофазная 3-х местная колодка с заглушками, каучук UNIVersal 1323 применяется для монтажа удлинителя с проводом любой марки, сечения и длины. Для изготовления данной модели используется прочный, надежный и качественный материал. Для защиты от попадания к контактным группам пыли и влаги предусмотрены специальные крышки.