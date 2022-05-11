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Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий
5.0
3
40 ₽
Колпаки для газовых баллонов
    Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий
    Арт. X13030673
    5.0
    3
    Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий

      Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий

      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13030673
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Сатурн
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		пластик
      Цвет
      		синий
      Габариты, мм
      		150х100
      Все характеристики
      40 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий - предназначены для защиты вентиля газового баллона высокого давления при транспортировке и при эксплуатации. Колпак для газового баллона предохраняет вентиль газового баллона от загрязнения и механических повреждений. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона.

        Преимущества

        • Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика
        • Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений