Преимущества

Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика



Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений



Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий - предназначены для защиты вентиля газового баллона высокого давления при транспортировке и при эксплуатации. Колпак для газового баллона предохраняет вентиль газового баллона от загрязнения и механических повреждений. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона.