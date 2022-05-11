Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий
Арт. X13030673
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|пластик
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Цвет
|синий
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Габариты, мм
|150х100
- Колпак к кислородному баллону Сатурн СВ000001359-2, синий - предназначены для защиты вентиля газового баллона высокого давления при транспортировке и при эксплуатации. Колпак для газового баллона предохраняет вентиль газового баллона от загрязнения и механических повреждений. Цвет колпака баллона зависит от содержимого баллона.
Преимущества
- Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика
- Предназначен для защиты вентиля баллона от повреждений
- Колпак изготовлен из ударопрочного конструкционного пластика