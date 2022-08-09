Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
Арт. X1048041203
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Комбипила SKIL 4600LD F0154600LD оснащена питающим кабелем длиной 3 метра для удобной работы на расстоянии от розетки. Особенностью конструкции является возможность использовать инструмент как ножовку или лобзик в зависимости от положения рукоятки. В корпусе предусмотрен отсек для удобного хранения ключей. Глубина пропила алюминиевой заготовки - 12 мм
Преимущества
- Специальное крепление совместимо с полотнами сабельных пил и лобзиков
- Встроенная функция вентилятора пыли обеспечивает оптимальный обзор линии пропила
- Прочная алюминиевая опорная плита гарантирует точность и бесперебойную работу комбипилы SKIL 4600LD F0154600LD
- Компактный, мощный двигатель для выполнения любых задач
- Кнопка фиксатора для удобства работы в непрерывном режиме
- Уровень звукового давления - 88 дБ (A)