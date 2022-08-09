Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD

Преимущества

Специальное крепление совместимо с полотнами сабельных пил и лобзиков

Встроенная функция вентилятора пыли обеспечивает оптимальный обзор линии пропила

Прочная алюминиевая опорная плита гарантирует точность и бесперебойную работу комбипилы SKIL 4600LD F0154600LD

Компактный, мощный двигатель для выполнения любых задач

Кнопка фиксатора для удобства работы в непрерывном режиме

Уровень звукового давления - 88 дБ (A)

Комбипила SKIL 4600LD F0154600LD оснащена питающим кабелем длиной 3 метра для удобной работы на расстоянии от розетки. Особенностью конструкции является возможность использовать инструмент как ножовку или лобзик в зависимости от положения рукоятки. В корпусе предусмотрен отсек для удобного хранения ключей. Глубина пропила алюминиевой заготовки - 12 мм