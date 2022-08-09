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Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
    Арт. X1048041203
    5.0
    1
    Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
    Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
    Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
    Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
      Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
      Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
      Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD
      Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD

      Комбипила Skil 4600LD F.015.460.0LD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1048041203
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комбипила SKIL 4600LD F0154600LD оснащена питающим кабелем длиной 3 метра для удобной работы на расстоянии от розетки. Особенностью конструкции является возможность использовать инструмент как ножовку или лобзик в зависимости от положения рукоятки. В корпусе предусмотрен отсек для удобного хранения ключей. Глубина пропила алюминиевой заготовки - 12 мм

        Преимущества

        • Специальное крепление совместимо с полотнами сабельных пил и лобзиков
        • Встроенная функция вентилятора пыли обеспечивает оптимальный обзор линии пропила
        • Прочная алюминиевая опорная плита гарантирует точность и бесперебойную работу комбипилы SKIL 4600LD F0154600LD
        • Компактный, мощный двигатель для выполнения любых задач
        • Кнопка фиксатора для удобства работы в непрерывном режиме
        • Уровень звукового давления - 88 дБ (A)