Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre
Арт. X19031850188
Характеристики
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Производитель
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Наличие резьбы
|Нет
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Материал
|пластик, металл
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Вес, кг
|0.42
- Комплект базовый Premium Gardena 08191 подходит для шлангов диаметром 13 мм (1/2») и водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и для крана с резьбой 33,3 мм (G 1). Комплект содержит:
- 1 х штуцер резьбовой (арт. 02902)
- 1 х коннектор Premium (арт. 08166)
- 1 х коннектор с автостопом (арт. 08168)
- 1 х наконечник для полива Premium (арт. 08153)