Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre

1 х штуцер резьбовой (арт. 02902)

1 х коннектор Premium (арт. 08166)

1 х коннектор с автостопом (арт. 08168)

1 х наконечник для полива Premium (арт. 08153)

Комплект базовый Premium Gardena 08191 подходит для шлангов диаметром 13 мм (1/2») и водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и для крана с резьбой 33,3 мм (G 1). Комплект содержит: