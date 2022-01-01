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Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre
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Фитинги для шлангов и систем полива
    Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre
    Арт. X19031850188
    Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre

      Комплект базовый GARDENA 1/2 Pre

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19031850188

      Характеристики

      Производитель
      		Gardena
      Наличие резьбы
      		Нет
      Материал
      		пластик, металл
      Вес, кг
      		0.42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект базовый Premium Gardena 08191 подходит для шлангов диаметром 13 мм (1/2») и водопроводного крана с резьбой 26,5 мм (G 3/4) и для крана с резьбой 33,3 мм (G 1). Комплект содержит:
        • 1 х штуцер резьбовой (арт. 02902)
        • 1 х коннектор Premium (арт. 08166)
        • 1 х коннектор с автостопом (арт. 08168)
        • 1 х наконечник для полива Premium (арт. 08153)