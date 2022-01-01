Комплект бензорезный КЖГ-1Б
Арт. 71903
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Тип
|вентильный
- Комплект бензино-кислородной резки БАМЗ КЖГ-1Б СВ000000109 - это набор предметов для резки стали толщиной до 350 мм. Приспособление стабильно работает на бензине А-80 или АИ-92. Модель отличается устойчивостью к воздействию температур в диапазоне от -20 до +35 градусов, что позволяет успешно применять ее на открытой площадке как летом, так и зимой. Вместительная емкость для бензина обеспечивает длительную эксплуатацию без дозаправки.
Преимущества
- Емкость объемом 6 л
- Защитный обратный клапан резака
- Простота применения
- Эффективность в работе
- Есть кислородный редуктор
- Широкий набор комплектующих