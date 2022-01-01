Комплект бензорезный КЖГ-1Б

Преимущества

Емкость объемом 6 л

Защитный обратный клапан резака

Простота применения

Эффективность в работе

Есть кислородный редуктор

Широкий набор комплектующих

Комплект бензино-кислородной резки БАМЗ КЖГ-1Б СВ000000109 - это набор предметов для резки стали толщиной до 350 мм. Приспособление стабильно работает на бензине А-80 или АИ-92. Модель отличается устойчивостью к воздействию температур в диапазоне от -20 до +35 градусов, что позволяет успешно применять ее на открытой площадке как летом, так и зимой. Вместительная емкость для бензина обеспечивает длительную эксплуатацию без дозаправки.