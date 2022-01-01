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Комплект бензорезный КЖГ-1Б
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Резаки
    Комплект бензорезный КЖГ-1Б
    Арт. 71903
    Комплект бензорезный КЖГ-1Б
    Комплект бензорезный КЖГ-1Б
    Комплект бензорезный КЖГ-1Б
      Комплект бензорезный КЖГ-1Б
      Комплект бензорезный КЖГ-1Б
      Комплект бензорезный КЖГ-1Б

      Комплект бензорезный КЖГ-1Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71903

      Характеристики

      Производитель
      		БАМЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Тип
      		вентильный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Комплект бензино-кислородной резки БАМЗ КЖГ-1Б СВ000000109 - это набор предметов для резки стали толщиной до 350 мм. Приспособление стабильно работает на бензине А-80 или АИ-92. Модель отличается устойчивостью к воздействию температур в диапазоне от -20 до +35 градусов, что позволяет успешно применять ее на открытой площадке как летом, так и зимой. Вместительная емкость для бензина обеспечивает длительную эксплуатацию без дозаправки.

        Преимущества

        • Емкость объемом 6 л
        • Защитный обратный клапан резака
        • Простота применения
        • Эффективность в работе
        • Есть кислородный редуктор
        • Широкий набор комплектующих