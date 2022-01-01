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Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов
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Наборы чашек для съема масляных фильтров
    Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов
    Арт. jonnesway_4607
    Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов

      Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4607

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		7
      Габариты
      		610х500х80
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект чашек для съема масляных фильтров 65-120 мм, 30шт Jonnesway AI050004A 47556 активно применяется для использования в профессиональных автосервисах. В наборе представлен широкий размерный ряд приспособлений, что позволит подобрать необходимый инструмент для легкого извлечения корпусного масляного фильтра при обслуживании автомобилей различных марок и моделей. Универсальный набор чашек для снятия корпусных масляных фильтров, применяющихся для подавляющего большинства выпускаемых сегодня фильтров различных производителей.

        Преимущества

        • Расширенная комплектация
        • Профессиональный набор
        • Чашки для съема масляных фильтров удобно располагаются в закрывающемся кейсе с отдельными ячейками под каждый компонент
        • Все инструменты изготовлены из штампованной стали и снабжены присоединительным гнездом, позволяющим использовать штатные слесарные приводы с размером квадрата 3/8”DRили, в сочетании с входящим в комплект поставки адаптером, 1/2"DR