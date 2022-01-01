Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов
Арт. jonnesway_4607
Комплект чашек для демонтажа масляных фильтров Jonnesway AI050004A 65-120 мм, 30 предметов
Арт. jonnesway_4607
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|7
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Габариты
|610х500х80
- Комплект чашек для съема масляных фильтров 65-120 мм, 30шт Jonnesway AI050004A 47556 активно применяется для использования в профессиональных автосервисах. В наборе представлен широкий размерный ряд приспособлений, что позволит подобрать необходимый инструмент для легкого извлечения корпусного масляного фильтра при обслуживании автомобилей различных марок и моделей. Универсальный набор чашек для снятия корпусных масляных фильтров, применяющихся для подавляющего большинства выпускаемых сегодня фильтров различных производителей.
Преимущества
- Расширенная комплектация
- Профессиональный набор
- Чашки для съема масляных фильтров удобно располагаются в закрывающемся кейсе с отдельными ячейками под каждый компонент
- Все инструменты изготовлены из штампованной стали и снабжены присоединительным гнездом, позволяющим использовать штатные слесарные приводы с размером квадрата 3/8”DRили, в сочетании с входящим в комплект поставки адаптером, 1/2"DR