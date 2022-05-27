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Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
5.0
2
Найти аналог
Для насосов и насосных станций
    Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
    Арт. X169330155
    5.0
    2
    Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
    Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
    Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
    Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
      Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
      Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
      Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
      Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м

      Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169330155
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Габариты, мм
      		290x360x130
      Вес, кг
      		10.89
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Комплект для крепления насоса ДЖИЛЕКС 9079 (трос 50 м) из нержавеющей стали, применяется для крепления насосов в скважинах, колодцах и прочих источниках. 

        Особенности и преимущества:

        • Снимает нагрузку с узлов соединений водонапорной магистрали. 
        • Упрощает процесс монтажа. 
        • Подходит для погружения и подъёма насоса лебёдкой. 
        • Разрешён контакт с питьевой водой.

        Дополнительные характеристики:

        • Диаметр троса, мм - 4.
        • Длина, м - 50.