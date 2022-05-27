Комплект для крепления насоса Джилекс 9079, трос 50 м
Арт. X169330155
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|290x360x130
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Вес, кг
|10.89
Описание товара:Комплект для крепления насоса ДЖИЛЕКС 9079 (трос 50 м) из нержавеющей стали, применяется для крепления насосов в скважинах, колодцах и прочих источниках.
Особенности и преимущества:
- Снимает нагрузку с узлов соединений водонапорной магистрали.
- Упрощает процесс монтажа.
- Подходит для погружения и подъёма насоса лебёдкой.
- Разрешён контакт с питьевой водой.
Дополнительные характеристики:
- Диаметр троса, мм - 4.
- Длина, м - 50.