Описание товара:

Особенности и преимущества:

Снимает нагрузку с узлов соединений водонапорной магистрали.

Упрощает процесс монтажа.

Подходит для погружения и подъёма насоса лебёдкой.

Разрешён контакт с питьевой водой.

Дополнительные характеристики:

Диаметр троса, мм - 4.

Длина, м - 50.

Комплект для крепления насоса ДЖИЛЕКС 9079 (трос 50 м) из нержавеющей стали, применяется для крепления насосов в скважинах, колодцах и прочих источниках.