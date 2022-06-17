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Комплект для работы на газу Huter 64/1/8
5.0
2
Найти аналог
Комплектующие для генераторов
    Комплект для работы на газу Huter 64/1/8
    Арт. О00000013510
    5.0
    2
    Комплект для работы на газу Huter 64/1/8

      Комплект для работы на газу Huter 64/1/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013510
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Напряжение, В
      		220
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Комплект для работы на газу Huter 64/1/8 разработан для бензиновых генераторов HUTER DY5000, DY6500, DY8000, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан. Подача газа идет через редуктор. За счет клапана, перекрывающего путь в карбюратор, обеспечивается надежная защита от протечки газа.

        Преимущества

        • Комплект работы на газу позволяет использовать в качестве топлива сжиженный газ. Данный вид топлива экономичнее по расходу, отличается более низкой себестоимостью и практически не имеет продуктов горения (выхлопа), что является преимуществом по сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами
        • На моделях генераторов DY5000 и DY6500 возможно использование на обоих видах топлива бензин или газ, что может облегчить пуск генератора в зимнее время года