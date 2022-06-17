Комплект для работы на газу Huter 64/1/8
Арт. О00000013510
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Напряжение, В
|220
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Частота, Гц
|50
Комплект для работы на газу Huter 64/1/8 разработан для бензиновых генераторов HUTER DY5000, DY6500, DY8000, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан. Подача газа идет через редуктор. За счет клапана, перекрывающего путь в карбюратор, обеспечивается надежная защита от протечки газа.
Преимущества
- Комплект работы на газу позволяет использовать в качестве топлива сжиженный газ. Данный вид топлива экономичнее по расходу, отличается более низкой себестоимостью и практически не имеет продуктов горения (выхлопа), что является преимуществом по сравнению с бензиновыми и дизельными аналогами
- На моделях генераторов DY5000 и DY6500 возможно использование на обоих видах топлива бензин или газ, что может облегчить пуск генератора в зимнее время года