Комплект для работы на газу Huter 64/1/8 разработан для бензиновых генераторов HUTER DY5000, DY6500, DY8000, что позволяет использовать в качестве топлива газ пропан или пропан-бутан. Подача газа идет через редуктор. За счет клапана, перекрывающего путь в карбюратор, обеспечивается надежная защита от протечки газа.

Преимущества