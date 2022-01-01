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Комплект фильтров Boneco 7012 (Carbon+Hepa) для 7162
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Для прочей техники
    Комплект фильтров Boneco 7012 (Carbon+Hepa) для 7162
    Арт. X69982
    Комплект фильтров Boneco 7012 (Carbon+Hepa) для 7162

      Комплект фильтров Boneco 7012 (Carbon+Hepa) для 7162

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69982

      Характеристики

      Производитель
      		Boneco
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект фильтров (Carbon+Hepa) Boneco 7012 предназначен для работы с очистителем воздуха Бонеко 7162. В комплект фильтров входят активированный угольный фильтр и HEPA. Угольный фильтр предназначен для устранения вредных газов, табачного дыма, а также от неприятных запахов. Фильтр HEPA предназначен для очистки от самых маленьких частиц размером до 0.001 мкм, обеспечивает очень высокую степень очистки до 99.97%. Необходимо менять фильтры по мере их загрязнения.
        В среднем срок службы угольного фильтра составляет 3-6 месяцев, а у фильтра HEPA примерно 1 год.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы