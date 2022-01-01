Комплект фильтров Boneco 7012 (Carbon+Hepa) для 7162

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Комплект фильтров (Carbon+Hepa) Boneco 7012 предназначен для работы с очистителем воздуха Бонеко 7162. В комплект фильтров входят активированный угольный фильтр и HEPA. Угольный фильтр предназначен для устранения вредных газов, табачного дыма, а также от неприятных запахов. Фильтр HEPA предназначен для очистки от самых маленьких частиц размером до 0.001 мкм, обеспечивает очень высокую степень очистки до 99.97%. Необходимо менять фильтры по мере их загрязнения.В среднем срок службы угольного фильтра составляет 3-6 месяцев, а у фильтра HEPA примерно 1 год.