Комплект фрез к мотокультиватору Нева МК-200
Арт. X190394312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|сталь
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Количество предметов, шт
|2
- Фреза-культиватор предназначена для дополнительной установки на мотокультиватор «НЕВА» МК200 и мотоблок МБ Компакт с целью расширения площади единовременной обработки. Иначе говоря, благодаря дополнительным фрезам за один проход обрабатывается более широкая полоса земли. В результате пользователь тратит меньше сил и времени на рыхление почвы.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность