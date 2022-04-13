Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

Преимущества

Фрезы лепестковые

Наружный диаметр/ Ширина 390/385 мм

Выходной вал 30 мм

Вес комплекта 12,6 кг

Тип почвы Легкая, средняя

Конструкция неразборная, что усиливает прочность фрез. Быстро и качественно рыхлят почву. Хороши при борьбе с сорняками (извлекают их с корнем, наматывая на себя).