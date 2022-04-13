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Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
5.0
2
Найти аналог
Фрезы для мотоблоков
    Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
    Арт. X190394365
    5.0
    2
    Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		13
      Диаметр, мм
      		390
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Конструкция неразборная, что усиливает прочность фрез. Быстро и качественно рыхлят почву. Хороши при борьбе с сорняками (извлекают их с корнем, наматывая на себя).

        Преимущества

        • Фрезы лепестковые
        • Наружный диаметр/ Ширина 390/385 мм
        • Выходной вал 30 мм
        • Вес комплекта 12,6 кг
        • Тип почвы Легкая, средняя