Комплект лепестковых фрез ФМБ 30.390.385 (МБ Форза, Ока, Каскад, Нева)
Арт. X190394365
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|13
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Диаметр, мм
|390
- Конструкция неразборная, что усиливает прочность фрез. Быстро и качественно рыхлят почву. Хороши при борьбе с сорняками (извлекают их с корнем, наматывая на себя).
Преимущества
- Фрезы лепестковые
- Наружный диаметр/ Ширина 390/385 мм
- Выходной вал 30 мм
- Вес комплекта 12,6 кг
- Тип почвы Легкая, средняя