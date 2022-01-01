Комплект геодезический Ada K00105
Арт. X3030575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс
|профессиональный
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Макс. рабочая температура, °С
|50
- Оптический нивелир ADA Ruber-Х32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт.
Преимущества
- Данный инструмент имеет просветленную оптику, и создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха
- Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний