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Комплект геодезический Ada K00105
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Оптические нивелиры
    Комплект геодезический Ada K00105
    Арт. X3030575
    Комплект геодезический Ada K00105

      Комплект геодезический Ada K00105

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3030575

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс
      		профессиональный
      Макс. рабочая температура, °С
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Оптический нивелир ADA Ruber-Х32 оснащен быстродействующим автоматическим компенсатором с магнитным демпфером. После того, как прибор приблизительно выставлен с помощью круглого уровня, механизм автоматической компенсации устанавливает линию визирования точно в горизонт.

        Преимущества

        • Данный инструмент имеет просветленную оптику, и создан для того, чтобы обеспечить стабильную работу, несмотря на изменяющиеся условия окружающей среды, такие как вибрация и быстрое изменение температуры воздуха
        • Нивелир имеет горизонтальный лимб для угловых измерений, а дальномерные нити сетки нитей могут быть использованы для измерения расстояний