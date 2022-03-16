Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Коаксиальный горизонтальный комплект BUDERUS DN60/100 7747380027P, (L=810, подходит к U032)
5.0
1
Найти аналог
Коаксиальный дымоход
    Коаксиальный горизонтальный комплект BUDERUS DN60/100 7747380027P, (L=810, подходит к U032)
    Арт. X130504239
    5.0
    1
    Коаксиальный горизонтальный комплект BUDERUS DN60/100 7747380027P, (L=810, подходит к U032)

      Коаксиальный горизонтальный комплект BUDERUS DN60/100 7747380027P, (L=810, подходит к U032)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X130504239
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Buderus
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Коаксиальный горизонтальный комплект предназначен для использования с котлами Buderus Logamax U072/U042/U052. Он гарантирует экологичную и комфортную работу настенных газовых теплоагрегатов, обеспечивая приток воздуха и отвод продуктов сгорания. Полипропиленовая труба диаметром 60/100мм и длиной 810мм продается в комплекте с двумя проходными манжетами, оконечником и коленом 90°. Коаксиальныый дымоход имеет конструкцию «труба в трубе». Воздух для горения топлива забирается через наружную трубу, а продукты сгорания выводятся через внутреннюю. Такой принцип позволяет не устанавливать дополнительные системы вентиляции.

        Преимущества

        • Максимальная безопасность - продукты сгорания, проходя по внутренней трубе, остужаются поступающим холодным воздухом, идущим по наружной трубе
        • Экономия места, так как коаксиальный дымоход короче и компактнее традиционной трубы
        • Полипропилен имеет высокую устойчивость к воздействию вредных примесей, поэтому трубы не подвержены разрушению
        • Простая установка
        • Высокий КПД котла - поступающий холодный воздух для горения согревается о выхлопную трубу
        • Экологичность, за счет лучшего дожигания топлива
        • Высокий уровень комфорта