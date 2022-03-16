Коаксиальный горизонтальный комплект BUDERUS DN60/100 7747380027P, (L=810, подходит к U032)

Преимущества

Максимальная безопасность - продукты сгорания, проходя по внутренней трубе, остужаются поступающим холодным воздухом, идущим по наружной трубе

Экономия места, так как коаксиальный дымоход короче и компактнее традиционной трубы

Полипропилен имеет высокую устойчивость к воздействию вредных примесей, поэтому трубы не подвержены разрушению

Простая установка

Высокий КПД котла - поступающий холодный воздух для горения согревается о выхлопную трубу

Экологичность, за счет лучшего дожигания топлива

Высокий уровень комфорта

Коаксиальный горизонтальный комплект предназначен для использования с котлами Buderus Logamax U072/U042/U052. Он гарантирует экологичную и комфортную работу настенных газовых теплоагрегатов, обеспечивая приток воздуха и отвод продуктов сгорания. Полипропиленовая труба диаметром 60/100мм и длиной 810мм продается в комплекте с двумя проходными манжетами, оконечником и коленом 90°. Коаксиальныый дымоход имеет конструкцию «труба в трубе». Воздух для горения топлива забирается через наружную трубу, а продукты сгорания выводятся через внутреннюю. Такой принцип позволяет не устанавливать дополнительные системы вентиляции.