Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)
Арт. X16910802123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|1
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Габариты, мм
|200х70х290
- Комплект картриджей Aquakit PACK-1 включает в себя три основные ступени очистки для бытовых систем.
Преимущества
- Первая ступень задерживает нерастворимые примеси с размером частиц более 5 мкр пропускной способности картриджа
- Вторая ступень очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, нефтепродуктов и других органических и неорганических соединений
- Третья ступень очищает воду от органических и неорганических соединений. Устраняет неприятный запах воды. Улучшает вкусовые свойства