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Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)
5.0
2
Найти аналог
Картриджи к проточным фильтрам
    Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)
    Арт. X16910802123
    5.0
    2
    Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)

      Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Китай
      Вес, кг
      		1
      Габариты, мм
      		200х70х290
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей Aquakit  PACK-1 включает в себя три основные ступени очистки для бытовых систем.

        Преимущества

        • Первая ступень задерживает нерастворимые примеси с размером частиц более 5 мкр пропускной способности картриджа
        • Вторая ступень очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, нефтепродуктов и других органических и неорганических соединений
        • Третья ступень очищает воду от органических и неорганических соединений. Устраняет неприятный запах воды. Улучшает вкусовые свойства
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