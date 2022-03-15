Комплект картриджей Aquakit PACK-1 (PP+CP+CG)

Преимущества

Первая ступень задерживает нерастворимые примеси с размером частиц более 5 мкр пропускной способности картриджа

Вторая ступень очищает воду от свободного хлора, хлорорганических соединений, нефтепродуктов и других органических и неорганических соединений

Третья ступень очищает воду от органических и неорганических соединений. Устраняет неприятный запах воды. Улучшает вкусовые свойства

Комплект картриджей Aquakit PACK-1 включает в себя три основные ступени очистки для бытовых систем.