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Комплект картриджей АкваКит PACK-2 (умягчение)
5.0
2
Найти аналог
Картриджи для магистральных фильтров
    Комплект картриджей АкваКит PACK-2 (умягчение)
    Арт. X16910802150
    5.0
    2
    Комплект картриджей АкваКит PACK-2 (умягчение)

      Комплект картриджей АкваКит PACK-2 (умягчение)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16910802150
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquakit
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина, хлор, органические соединения, пестициды
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект картриджей PACK-2 включает в себя три основные ступени очистки для бытовых систем.

        Преимущества

        • Первая ступень задерживает нерастворимые примеси с размером частиц более 5 мкн пропускной способности картриджа
        • Вторая ступень очищает воду от органических и неорганических соединений. Устраняет неприятный запах воды. Улучшает вкусовые свойства
        • Третья ступень удаляет соли жесткости, препятствует образованию накипи, умягчает воду