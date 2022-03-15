Комплект картриджей АкваКит PACK-2 (умягчение)
Арт. X16910802150
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина, хлор, органические соединения, пестициды
- Комплект картриджей PACK-2 включает в себя три основные ступени очистки для бытовых систем.
Преимущества
- Первая ступень задерживает нерастворимые примеси с размером частиц более 5 мкн пропускной способности картриджа
- Вторая ступень очищает воду от органических и неорганических соединений. Устраняет неприятный запах воды. Улучшает вкусовые свойства
- Третья ступень удаляет соли жесткости, препятствует образованию накипи, умягчает воду